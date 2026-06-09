В облласти администратор пункта выдачи заказов украла товары на 118 тысяч рублей

В Калининске сотрудницы пункта выдачи заказов подозревается в крупной краже. Девушка работала администратором. Используя свой личный аккаунт на маркетплейсе, она заказала одежду и золотую цепочку общей стоимостью около 112 тысяч рублей. Затем злоумышленница оформила возврат товара, но при этом подменила его. Одежду она оставила себе, а ювелирное изделие продала неизвестному. Общий ущерб от её действий составил около 118 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 18-летняя местная жительница, ранее не судимая. Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Энгельсское» изъяли часть похищенной одежды. В отношении фигурантки возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

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