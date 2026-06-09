Курьер мошенников задержан в Самарской области за обман пенсионерки

В Саратове полицейские задержали очередного курьера мошенников, обманувшего 87-летнюю местную жительницу. Пенсионерке из Октябрьского района с 18 по 23 февраля звонили на стационарный телефон. Сначала собеседник напугал ее, что внук стал виновником ДТП, а затем сообщил: чтобы избежать уголовного преследования, нужно заплатить. Запуганная женщина отдала неизвестному 500 тысяч рублей, завернутые в пакет, на лестничной площадке дома на 2-й Садовой. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Сотрудники полиции установили личность курьера и задержали его в Самарской области. 21-летний ранее не судимый самарец пояснил, что в мессенджере познакомился с девушкой, которая предложила «легкую» подработку. Куратор сказал, что нужно перевозить посылки и документы. Молодой человек приехал в Саратов, встретился с пенсионеркой, назвал кодовое слово и получил деньги. За это ему заплатили 10 тысяч рублей.

Теперь фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.