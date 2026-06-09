Балашовскую центральную библиотеку ждет преображение по нацпроекту

Фото: Минкультуры Саратовской области

Масштабное преображение ждет Балашовскую межпоселенческую центральную библиотеку, где в 2026 году стартовал капитальный ремонт. Это событие призвано не только обновить само здание, но и укрепить культурный ландшафт всего региона, ведь именно библиотека служит ключевым центром просвещения, образования и досуга для жителей Балашовского района.

Финансирование работ осуществляется в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Общий бюджет на ремонт превысил 21 миллион рублей.

На сегодняшний день завершены кровельные работы, здание надежно защищено от атмосферных осадков благодаря проведенным гидроизоляции и основным ремонтным мероприятиям. Параллельно ведется облицовка фасада, что уже демонстрирует первые видимые изменения во внешнем облике библиотеки. Внутренние помещения также активно преображаются: стены оштукатуриваются, возводятся новые перегородки, что позволит более эффективно организовать пространство и создать уютные зоны для посетителей. Активно идет прокладка новых электросетей и монтаж современной системы освещения.

Представитель подрядной организации подчеркнул, что результатом станет «современное, функциональное и комфортное пространство для всех посетителей — взрослых и детей, обеспечит условия для проведения культурных, образовательных и общественных мероприятий, а также повысит доступность библиотечных услуг для жителей Балашовского района».

Напомним, что направление по ремонту библиотек было добавлено в национальный проект «Семья» в 2025 году. Этот проект уже принес обновление четырем библиотекам Саратовской области.

По словам министра культуры области Наталии Щелкановой, в 2026 году регион продолжает активно инвестировать в культурную инфраструктуру: на реализацию проекта «Семья» в области выделено 511 миллионов рублей. Эти средства пойдут на капитальные ремонты театров и музеев, реконструкцию библиотек в Балашове, Красноармейске и Озинках, создание новых модельных библиотек, оснащение музеев современным оборудованием и приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств. В текущем году в национальный проект «Семья» были добавлены новые направления, в которых регион намерен принять активное участие.