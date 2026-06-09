Саратовский "Парафраз" покорил самарских зрителей

Фото: Саратовская областная филармония

Ансамбль народных инструментов «Парафраз» Саратовской филармонии выступил в Самаре в рамках Всероссийского проекта «Театральный поезд». На сцене театра для детей и молодежи «Мастерская» 6 июня гости показали театрализованное музыкальное представление «Кот в сапогах по-русски».

«Парафраз» дебютировал на этой сцене. Многие самарцы пришли семьями, с детьми в возрасте от 5 до 12 лет. Зал был практически полон: некоторые зрители специально выбрали этот спектакль как одно из главных событий проекта «Театральный поезд» в Самаре.

По словам принимающей стороны, представление органично вписалось в пространство театра «Мастерская». Спектакль сочетает живое исполнение музыки, актерскую игру и интерактивное общение со зрителями, поэтому особое внимание было уделено настройке света и звука.

«Нас особенно впечатлило, насколько естественно музыканты соединяют академическое исполнительское мастерство с театральным действием, – рассказала заместитель директора театра «Мастерская» в Самаре Юлия Бизяева. – Очень интересной творческой находкой стало использование народных инструментов как полноценных участников сценического повествования. Знакомая сказка зазвучала по-новому, приобрела особый национальный колорит».

Реакция самарских зрителей была замечательной с первых минут спектакля. Дети отвечали героям представления, сопереживали им, смеялись, подсказывали решения сказочных задач. Артистов наградили продолжительными аплодисментами, а многие зрители после спектакля подходили поблагодарить коллектив за яркие эмоции и прекрасное настроение.

Маргарита Иванова, зритель

– Мы пришли всей семьей и получили огромное удовольствие. Дети были полностью вовлечены в действие, а музыка звучала просто великолепно. Очень хочется чаще видеть такие спектакли в Самаре.

Алиса, зритель, мама девочки 7 лет

– Потрясающая энергетика артистов! Ребенок ни разу не отвлекся, а потом еще долго рассказывал дома про Кота в сапогах. Спасибо за настоящий праздник!

Светлана Сергеевна, зритель, бабушка двоих внуков

– Очень понравилось, что спектакль живой и интерактивный. Дети чувствовали себя участниками истории, а взрослые получили удовольствие от прекрасной музыки и юмора. Мы в восторге!

Проект «Театральный поезд» дает уникальную возможность не только зрителям увидеть лучшие постановки разных регионов страны, но и самим творческим коллективам познакомиться друг с другом, обменяться опытом и идеями. «Парафраз» продолжает гастроли на Театральном поезде: 9 июня «Кота в сапогах по-русски» увидят в Уфе.

Всероссийский проект «Театральный поезд», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России, реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.