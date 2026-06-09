Алексей Антонов отметил роль сельских домов культуры в сохранении этнокультурного наследия

Фото: Саратовская областная Дума

Сельские дома культуры и развитие креативных индустрий играют значимую роль в сохранении уникального этнокультурного наследия регионов Поволжья. Об этом заявил Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов по итогам заседания Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах власти ПФО.

Мероприятие, в котором также приняла участие глава Молодежного парламента при Саратовской облдуме Елена Коноплева, состоялось 9 июня в Нижнем Новгороде в рамках событий 80-го заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа. Участники обсудили вопросы вовлечения молодежи в сохранение культурного достояния, а также совершенствования нормативно-правовой базы для поддержки творческого предпринимательства.

Координатор Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах субъектов ПФО Владимир Москаленко, говоря о лучших практиках округа, отметил систему наставничества, действующую в том числе в Саратовской области, волонтерские экспедиции по сохранению объектов культурного наследия и использование искусственного интеллекта для оцифровки архивов. В Саратовской области для предпринимателей из сферы креативных индустрий доступна программа льготного кредитования. Дополнительные возможности для сектора создает система образования. Как отметила Елена Коноплева, в Саратовской области действует программа дополнительного профессионального образования в сфере креативных индустрий, а в 2025 году открылась первая в регионе профильная магистерская программа «Образовательные практики среди креативных (творческих) индустрий». «Это говорит о важности развития и получения новых знаний на всех уровнях», – добавила Коноплева.

Комментируя итоги заседания, спикер Саратовской областной Думы Алексей Антонов (фракция «Единая Россия») особо выделил роль сельских домов культуры.

«Наши сельские дома культуры имеют большое значение для сохранения духовно-нравственных ценностей, традиционных праздников, фольклора и самобытности. Но сегодня ДК могут стать еще и современными точками притяжения, площадками для развития креативных индустрий на местах, внося вклад в развитие сельских территорий и создавая рабочие места для молодежи», — заявил Антонов.

Он отметил потенциальную роль молодых законодателей в этом процессе.

«Члены Молодежного парламента при Саратовской областной Думе могут принять самое активное участие в этой работе и выступить связующим звеном между креативным предпринимательством, жителями районов и органами власти. Их энергия и свежий взгляд помогут найти эффективные решения для сохранения и популяризации этнокультурного достояния Саратовской области», — заключил Председатель облдумы.