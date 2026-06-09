В Нижнем Новгороде представили комплексную стратегию сохранения и актуализации этнокультурного кода

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В Нижнем Новгороде состоялось XV заседание Ассоциации молодёжных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов входящих в Приволжский федеральный округ. В мероприятии принял участие заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Заседание прошло в преддверии очередного Совета законодателей ПФО и стало платформой для обсуждения вопросов сохранения живого наследия Приволжья, роли молодёжи в развитии этнокультурного кода и совершенствования нормативно правового регулирования креативных) индустрий в субъектах округа.

«В субъектах Приволжского федерального округа накоплен уникальный опыт по сохранению историко-культурного наследия народов России. Но в настоящее время помимо сохранения культурного наследия в его традиционных формах, важно создавать условия, при которых молодёжь будет воспринимать его как часть собственной идентичности, источник вдохновения и основу для новых проектов», – отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Особое значение, по словам замполпреда, имеет вовлечение молодёжи в практику через исследовательские, просветительские и волонтёрские проекты, работу музеев, архивов, библиотек и культурных центров.

Положительные примеры уже есть. В рамках инициированного полномочным представителем Президента России в ПФО Игорем Комаровым, фестивале уличного искусства ФормАрт работы касаются культурного многообразия и единства народов России. А на фестивале «Театральное Приволжье» регулярно высоко оцениваются постановки на национальных языках.

Напомним, саратовцы неоднократно становились лауреатами и победителями творческих фестивалей, проходящих в ПФО. Так, в этом году спектакль «Белый пароход» театра – студии «Театралика» занял второе место в номинации «Лучший детский спектакль». Юный актер Павел Семиреков стал обладателем приза за «Лучшую мужскую роль». А юные художники заняли два призовых места в конкурсе афиш.

В ходе заседания молодые парламентарии представили комплексную стратегию сохранения и актуализации этнокультурного кода, в которой молодёжь рассматривается как основной субъект перемен. Ключевые предложения включают: модернизацию образовательной экосистемы для креативных индустрий; запуск окружной системы продвижения и экспорта креативных продуктов; создание постоянного механизма мониторинга и тиражирования лучших практик внутри ПФО.