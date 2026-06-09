Водителям в Саратовской области напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

Фото: ПривЖД

Сегодня в честь Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам в Саратовской области состоялась акция «Внимание, переезд!». В ней приняли участие сотрудники ПривЖД, представители Энгельсской Госавтоинспекции, Саратовской транспортной прокуратуры, а также администрации Энгельсского района.

Фото: ПривЖД

Железнодорожники напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и последствиях столкновений с железнодорожным подвижным составом. Всем участникам акции раздали тематические листовки.

Фото: ПривЖД

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Согласно статье 12.10 КоАП РФ нарушение правил движения через железнодорожные пути влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.