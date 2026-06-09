Фото: Администрация Татищевского района

В Татищевском районе продолжаются плановые работы по благоустройству населённых пунктов

Работы проводятся во всех населённых пунктах района.

Продолжается покос сорной растительности на общественных территориях, у остановочных павильонов, детских и игровых площадок, а также у въездных стел и памятных мест. Продолжаются работы по наведению порядка на территориях социальных учреждений и прилегающих участков. В несанкционированных местах для купания устанавливаются информационные знаки «Купание запрещено». Проводится покраска информационных стендов, опор линий электропередачи и опор дорожных знаков на въезде в посёлки. Ведутся работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО и многое другое.

Кроме того, в послеке Коминтерн продолжаются работы по реконструкции забора ограждения кладбища. Работы проводятся при активном участии местных жителей. Необходимые материалы приобретены за счёт средств, собранных неравнодушными гражданами.

В парке с. Вязовка проведён комплекс земляных работ по подготовке основания под посевной газон.

Особое внимание заслуживает пример совместной работы жителей с. Полчаниновка, которые объединились для оказания содействия в благоустройстве территории под строительство фельдшерско-акушерского пункта.

Выражаю искреннюю благодарность всем жителям района за проявленную инициативу и активное участие в благоустройстве нашего общего дома. Только общими усилиями мы сможем сделать наш район еще чище, уютнее и комфортнее для жизни!