На энергоблоке №3 Балаковской АЭС с рекордным опережением графика завершился плановый ремонт с модернизацией

Фото: Балаковская АЭС

Энергоблок №3 Балаковской АЭС вышел на 100% мощности после досрочного завершения планового ремонта. Капитальный ремонт, рассчитанный на 166 суток, выполнен на 39,2 суток раньше срока – с безусловным обеспечением качества и соблюдением требований безопасности.

«Досрочное завершение ремонта – это результат применения инструментов бережливого производства и цифровизации. Но ключевой фактор – командное взаимодействие. Безопасность и оптимизация процессов на современном этапе развития атомной генерации идут рука об руку», – отметил главный инженер Балаковской АЭС Алексей Сиротин.

Во время ремонта было выполнено порядка 10 видов модернизационных работ. Ключевой операцией стала замена двух парогенераторов, которые эксплуатировались с 1988 года. Новое оборудование рассчитано на работу до завершения срока эксплуатации энергоблока.

Также проведена перегрузка ядерного топлива: в реактор загружены 67 свежих топливных кассет.

В настоящее время на Балаковской АЭС все 4 энергоблока находятся в работе с суммарной нагрузкой 4230 МВт.

Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС без изменений, показатели радиационного фона соответствуют его естественным, многолетним значениям для европейской части территории России.