Юные рифовцы из Саратова завоевали 32 медали по плаванию

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На прошедшем в Саратове первенстве России среди юных спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, специализирующихся на плавании, команда из Балашовского, Балаковского, Ртищевского, Энгельсского и Саратовского отделений спортивной школы «Реабилитация и Физкультура» продемонстрировала блестящие результаты.

В соревнованиях, проходивших в течение пяти дней, приняли участие 160 юных талантов из 28 российских регионов. Спортсмены были разделены на две возрастные категории: 9-12 лет и 13-15 лет. В рамках первенства было разыграно более 200 комплектов медалей.

Девятнадцать воспитанников спортивной школы «Реабилитация и Физкультура» боролись за победу, сумев завоевать внушительную коллекцию из 32 наград. В их копилке оказалось 18 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовые медали.

Команда Саратовской области, усиленная представителями ДЮСАШ «РиФ», заняла почетное второе место в общекомандном медальном зачете, уступив первенство лишь спортсменам из Москвы.