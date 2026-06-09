Жители региона получили квитанции за вывоз мусора с уведомлением об акции «На грядку – без пени»

Фото: Ситиматик

В начале июня жители Саратовской области получили платежные документы за услугу по обращению с ТКО за май. В квитанциях за май была размещена дополнительная информация о новой акции саратовского регоператора для своих абонентов «На грядку – без пени».

Все получившие такие квитанции абоненты узнают подробности акции и возможностях принять в ней участие для дачных товариществ и гаражных кооперативов. Участие в акции позволит СНТ и ГСК, имеющим долги за вывоз отходов, избежать оплаты начисленных пени. Таким образом будут значительно снижены расходы всех дачников и собственников гаражей.

Напомним, чтобы стать участником акции, СНТ или ГСК необходимо выполнить всего несколько условий:

1. Оплатить сумму основного долга либо заключить соглашение о рассрочке (без оплаты начисленных пени).

2. Подключить личный кабинет юридического лица по ссылке: https://64.citymatic.ru/

в разделе «Юрлицам».

3. Иметь подписанный с саратовским регоператором договор на услугу по обращению с ТКО или заключить его во время действия акции.

Предложение не распространяется только на те СНТ и ГСК, чья задолженность уже подтверждена судебным решением.

По итогам проведения акции будут определены победители в каждой группе участников (отдельно среди СНТ и отдельно среди ГСК). Все они получат ценные призы, полезные для всех членов товариществ.

Подробная информация о порядке участия в акции «На грядку - без пени» опубликована на официальном сайте Саратовского филиала «Ситиматик» в разделе «Документы» https://64.citymatic.ru/documents. Также дополнительную консультацию можно получить в контакт-центре по телефону: 8 (8452) 25-64-90.