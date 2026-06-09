В научной сфере оценили высокие показатели Саратовской области по инвестклимату

Комментарий Александра Неверова (д-ра экон. наук, директора АННИО Институт психолого-экономических исследований):

Рейтинг инвестклимата, при всей условности любых рейтингов в целом, — это важный показатель динамики ситуации в конкретном регионе и в стране в целом с инвестициями и условиями по их привлечению.

Саратовская область прошла рывком от фактического низкого рейтинга в 2021 году до попадания сначала в топ-15, а затем и в топ-10.

Второй год мы сохраняем эту позицию, что, во-первых, говорит о том, что системная работа по улучшению инвестклимата продолжается и дает результаты; во-вторых, движение выше не может быть сделано рывком. Оно требует планомерной, каждодневной работы и учета особенностей как нашего региона, так и моделей более привлекательных (пока) с инвестиционной точки зрения субъектов Федерации.

Так, на 9-м месте (выше нас) расположились Приморский край, на который работает специальное министерство и поворот России на Восток, а также гиганты ВПК Тульская и Челябинская области. Еще выше — геостратегические регионы и регионы-доноры, а также центры добывающей промышленности России.

Саратовской области для движения вверх по рейтингу нужно грамотное стратегическое позиционирование, способное показать важность нашего инвестиционного потенциала по сравнению с этими группами.

Нужны и проекты-визитки, которые смогут это позиционирование показать и зафиксировать "на земле".

Стабильное 10-е место в рейтинге по инвестклимату — это большое достижение, которое хорошо бы научиться ценить. Теперь нам нужно движение не столько вверх по рейтингу (о котором сказано выше), сколько работа над качеством инвестпроектов и их вкладом в превращение нашего региона в центр опережающего развития и территорию для комфортной жизни и работы.