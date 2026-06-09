1169 многодетных семей Саратовской области получили новые удостоверения

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С начала года почти 1,2 тысячи многодетных семей Саратовской области получили единое удостоверение нового образца. Всего сегодня различными мерами поддержки пользуются около 29,3 тысячи многодетных семей. Новое удостоверение действует бессрочно на всей территории страны и даёт доступ к федеральным льготам.

Документ старого образца по-прежнему действует, но только в пределах региона. Заменить его можно в любое время в управлении соцподдержки. Первичное удостоверение оформляют через Госуслуги, МФЦ или соцзащиту. Для удобства семьи могут оформить цифровое удостоверение в МАКС: биометрия не нужна, достаточно согласия на Госуслугах и в мессенджере.

Цифровой ID — это QR-код для скидок в магазинах, льготного посещения музеев, театров и проезда. Бумажное удостоверение можно оставить дома. Телефон для справок: 8-800-775-21-09.