Более 6 тысяч наблюдателей обеспечат честность выборов в области

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Прозрачность и легитимность выборов на территории Саратовской области будут обеспечивать более 6 тысяч общественных наблюдателей. Информация об этом прозвучала на встрече губернатора Романа Бусаргина с председателем Общественной палаты Борисом Шинчуком. На базе палаты создан региональный штаб, который будет отслеживать ход кампании до подсчёта голосов.

В ближайшее время начнётся обучение наблюдателей. Запланированы теоретические и практические занятия: особенности процедуры, изменения в законодательстве, права и обязанности. Как подчеркнул Бусаргин, институт независимого наблюдения доказал свою эффективность.

«В наблюдении участвуют люди разных возрастов и профессий. Такой контроль повышает доверие граждан к выборам и гарантирует легитимность процесса», — сказал губернатор. Выборы под надёжным присмотром.