Делегация Саратовской области участвовала в Общем собрании НААИР

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Делегация Саратовской области приняла участие в Общем собрании Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) в рамках Петербургского международного экономического форума. Президент РСПП Александр Шохин сообщил о предложении реформировать аппарат бизнес-омбудсмена. По его замыслу, аппарат преобразуют в автономную некоммерческую организацию (АНО) с учредителями из государства и ведущих деловых объединений. Законопроект уже внесён в Госдуму. Также Шохин предложил создать институт региональных инвестиционных уполномоченных. Вопрос вынесут на Наблюдательный совет НААИР с участием вице-премьера Александра Новака.

«Мы плотно работаем с РСПП и НААИР. Новая система инвестиционных уполномоченных откроет перед саратовским бизнесом дополнительные возможности», — рассказал министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко. На заседании также предложили закрепить на федеральном уровне статус региональных агентств развития и их прямое подчинение главам регионов, а также поощрять муниципальных инвеступолномоченных за успехи в Национальном инвестиционном рейтинге.

В рамках собрания состоялось награждение. Александр Марченко удостоен почётной награды ассоциации за значительный личный вклад в развитие инвестиционного потенциала Саратовской области. Директор Корпорации развития региона Александр Храпугин подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом инвестиционного развития Псковской области. Кроме того, Корпорация присоединилась к меморандуму агентств развития стран ЕАЭС (более 15 участников из России, Казахстана и Беларуси). «Это позволит выстраивать единые механизмы сопровождения проектов и убирать барьеры для бизнеса», — отметил Храпугин.