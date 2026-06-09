Житель Энгельса обманул знакомого при покупке автозапчастей

В Энгельсе в полицию обратился 59-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что в прошлом году его знакомый вызвался помочь приобрести автомобильные запчасти. Заявитель передал ему 14 тысяч рублей, однако до мая 2026 года обещание выполнено не было. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Подозреваемым оказался 53-летний энгельсит. Он был задержан участковым уполномоченным полиции. Ранее мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления. На этот раз он полностью возместил причинённый потерпевшему материальный ущерб.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.