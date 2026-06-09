В Балашовской межпоселенческой библиотеке начался масштабный капремонт

В Балашовской межпоселенческой центральной библиотеке начались масштабные капитальные работы. Это центральный культурно-просветительский центр Балашовского района, где жители получают библиотечные, образовательные и досуговые услуги. Ремонт выполняется в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным. На реализацию выделено более 21 млн рублей, работы планируют завершить к августу 2027 года.

На сегодняшний день кровельные работы почти завершены, здание защищено от осадков. Идёт облицовка фасада, внутри штукатурят стены и монтируют новые перегородки, прокладывают электросети. Подрядчик отмечает, что после ремонта библиотека станет современным и комфортным пространством для всех возрастов, обеспечит условия для культурных и общественных мероприятий.

В 2025 году в области уже отремонтировали четыре библиотеки в Саратове, Марксе и Степном. В 2026 году на нацпроект «Семья» в культуре предусмотрено 511 млн рублей. Средства пойдут на ремонт библиотек в Красноармейске и Озинках, создание модельных библиотек, оснащение музеев и детских школ искусств. Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что регион активно участвует в новых направлениях нацпроекта.