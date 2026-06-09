Сотрудники СК передали гуманитарную помощь участникам СВО

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Сотрудники следственного управления СК России по Саратовской области организовали очередной сбор и доставку гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.

Военнослужащим переданы маскировочные сети, в изготовлении которых участвовали как сотрудники управления, так и неравнодушные жители города. Кроме того, бойцам направлена партия строительных материалов и изделий, необходимых для обустройства позиций в полевых условиях.

Следственное управление продолжает работу по оказанию помощи военнослужащим и выражает благодарность всем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради безопасности и мирного будущего.