Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 9:01

В Ровенском районе браконьеры наловили рыбы на 112 тысяч рублей

Двое энгельситов задержаны за незаконный вылов 129 кг рыбы
Источник:kp.ru
Фото: МВД 64

Фото: МВД 64

В Ровенском районе полицейские задержали двух браконьеров, которые незаконно выловили рыбу на 112 тысяч рублей. Жители Энгельса (32 года, ранее судим, и 23 года) использовали сети и лодку с мотором. У них изъяли 129 кг рыбы: сома, сазанов, язей, окуней, густеру, карасей и лещей — всего более 100 особей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы. Фигурантам избрано обязательство о явке.

В области действует нерестовый запрет (до 10 июня на Саратовском водохранилище и до 30 июня на Волгоградском). Разрешена только рыбалка с берега с одной удочкой (не более 2 крючков).