В Ровенском районе браконьеры наловили рыбы на 112 тысяч рублей

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В Ровенском районе полицейские задержали двух браконьеров, которые незаконно выловили рыбу на 112 тысяч рублей. Жители Энгельса (32 года, ранее судим, и 23 года) использовали сети и лодку с мотором. У них изъяли 129 кг рыбы: сома, сазанов, язей, окуней, густеру, карасей и лещей — всего более 100 особей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы. Фигурантам избрано обязательство о явке.

В области действует нерестовый запрет (до 10 июня на Саратовском водохранилище и до 30 июня на Волгоградском). Разрешена только рыбалка с берега с одной удочкой (не более 2 крючков).