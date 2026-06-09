Саратовские полицейские вручили вид на жительство 70-летней гражданке Казахстана

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В Саратове сотрудники полиции вручили вид на жительство в России 70-летней гражданке Республики Казахстан. 1 июня на приеме в Приемной Президента в Саратовской области к начальнику регионального Главка Николаю Ситникову обратилась пенсионерка с просьбой о содействии. Женщина прибыла из Казахстана в марте 2026 года для постоянного проживания, 1 апреля подала документы. На родине у нее не осталось близких, а в Саратове живет внучка, готовая обеспечить уход.

Руководитель Главка поручил Управлению по вопросам миграции принять решение в кратчайшие сроки. Сотрудники оперативно подготовили документы и вручили пожилой женщине вид на жительство. Гражданка Казахстана поблагодарила полицейских за внимание и оперативность.

Для граждан Казахстана с 2022 года действует упрощенный порядок получения ВНЖ — без предварительного разрешения на временное проживание. О процедуре можно узнать на сайте ГУ МВД России по Саратовской области.