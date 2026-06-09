44-й том Книги Памяти Саратовской области выйдет в декабре

Фото: Саратовская областная Дума

Готовится выпуск 44-го тома Книги Памяти Саратовской области. Как сообщил на совещании комитета по делам ветеранов заместитель директора «Региона 64» Василий Пеньков, издание планируют выпустить в декабре 2026 года. В 43-м томе тираж составил 2 тысячи экземпляров.

Депутаты предложили расширить содержание нового тома. Дмитрий Лыгин выступил за включение информации об аллеях памяти. Ольга Лубкова инициировала размещение сведений о районных музеях, посвящённых специальной военной операции.

Книга Памяти — это не просто справочник, а летопись подвига. Новый том должен отразить не только историю Великой Отечественной, но и память о современных героях. Работа уже идёт.