Стартовал приём заявок на всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2026»

Фото: Минкульт России

Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2026». Традиционно проект помогает развивать библиотеки: повышать качество работы, поддерживать лучших специалистов, делиться опытом и внедрять новые технологии. Статс-секретарь – заместитель Министра культуры России Жанна Алексеева отметила: «За годы своего существования конкурс стал заметным событием, а его участники неизменно выделяются новаторским подходом к библиотечному делу и создают новые форматы работы с читателями. Нам важно знакомиться с их взглядами, профессиональным опытом и интересными проектами для дальнейшего развития всей отрасли. Желаю удачи библиотечным лидерам».

Принять участие могут сотрудники общедоступных библиотек России со стажем работы не менее двух лет, а также студенты, обучающиеся очно по направлениям «Библиотечно-информационная деятельность» и специальности «Библиотековедение». Оргкомитет принимает материалы до 7 сентября 2026 года в электронном виде: для сотрудников — по адресу bg@nlr.ru, для студентов — bif@webmail.spbgik.ru.

Подробная информация о сроках, условиях участия и призах размещена на официальной странице конкурса на сайте Российской национальной библиотеки.