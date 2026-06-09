В Центральной городской библиотеке выступил артист клуба «Арлекин» Илья Быстров

Фото: Комитет по культуре

В Центральной городской библиотеке состоялся концерт артиста клуба «Арлекин» Ильи Быстрова. В программе прозвучали известные произведения знаменитых поэтов и композиторов — каждая песня находила отклик в сердцах слушателей.

Особый интерес у гостей вызвали увлекательные истории из жизни исполнителя. Илья Быстров с удовольствием поделился воспоминаниями о творческом пути, рассказал о роли семьи в становлении личности и раскрыл тонкости музыкального образования.

Концерт подарил зрителям тёплую атмосферу и близкое знакомство с артистом.