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НовостиОбщество9 июня 2026 8:49

В Центральной городской библиотеке выступил артист клуба «Арлекин» Илья Быстров

Илья Быстров рассказал библиотекарям о роли семьи в становлении личности
Источник:kp.ru
Фото: Комитет по культуре

Фото: Комитет по культуре

В Центральной городской библиотеке состоялся концерт артиста клуба «Арлекин» Ильи Быстрова. В программе прозвучали известные произведения знаменитых поэтов и композиторов — каждая песня находила отклик в сердцах слушателей.

Особый интерес у гостей вызвали увлекательные истории из жизни исполнителя. Илья Быстров с удовольствием поделился воспоминаниями о творческом пути, рассказал о роли семьи в становлении личности и раскрыл тонкости музыкального образования.

Концерт подарил зрителям тёплую атмосферу и близкое знакомство с артистом.