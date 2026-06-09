Комитет охотхозяйства формирует новый Общественный совет

Комитет охотхозяйства и рыболовства приступил к формированию нового состава Общественного совета. В связи с истечением трёхлетнего срока полномочий предыдущего состава, заявления от кандидатов принимаются до 8 июля 2026 года. Половину совета выберут совместно с Общественной палатой области.

«Прежний состав отработал эффективно. Теперь мы приглашаем представителей профобъединений, общественных организаций и научного сообщества, чья деятельность связана с полномочиями комитета. Надеемся, что новый состав будет таким же профессиональным», — отметил председатель комитета Александр Гаврилов.

Документы для выдвижения опубликованы в разделе «Общественный совет» на официальном сайте. Участвовать могут все неравнодушные эксперты. Сроки жёсткие, но прозрачные.