Протоиерей Михаил Беликов проведёт экскурсию по Свято-Троицкому собору

В Саратове 9 июня состоится экскурсия по Свято-Троицкому кафедральному собору. Приглашение размещено в сообществе храма в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на православный клуб «Ковчег». Знаниями об истории и духовном значении церкви с жителями и гостями города поделится протоиерей Михаил Беликов.

Свято-Троицкий собор — самый древний храм Саратовской митрополии. Это живой памятник русской культуры и истории. Его главная святыня — образ Нерукотворного Спаса 1698 года, который почитается как хранитель Саратова и всей Саратовской земли. Здание собора является памятником истории и культуры федерального значения.

Экскурсия начнётся в 19:00. Приглашаются все желающие. Это отличная возможность узнать больше о духовном наследии региона и прикоснуться к истории.