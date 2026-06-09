Саратовцам напомнили, куда жаловаться, если затянули отключение горячей воды

По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Государственная жилищная инспекция области продолжает контролировать соблюдение сроков отключения горячего водоснабжения при гидравлических испытаниях. Графики согласованы органами местного самоуправления.

Для жителей региона открыты «горячие линии». В Саратове работает телефон ЕДДС: 8 (8452) 659-659. Номера единых диспетчерских служб по муниципальным районам можно найти по ссылке. Также открыта горячая линия ГЖИ: (8452) 27-54-39 (пн.-чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).

Поступающие сообщения граждан оперативно отрабатываются профильными отделами инспекции. Жителей призывают сообщать о любых нарушениях сроков отключения горячей воды.