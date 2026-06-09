В Питерке участник СВО «Бэха» встретился со студентами агропромлицея

Фото: ГБПОУ СО «Питерский агропромышленный лицей»

В селе Питерка продолжается цикл встреч студентов агропромышленного лицея с участниками специальной военной операции. Очередным гостем стал боец с позывным «Бэха». Он поделился личными историями, рассказал о том, что значит быть защитником Отечества, о товарищах, проявивших героизм, и о важности взаимовыручки на передовой. Студенты задавали вопросы о воинском быте, техническом оснащении и роли современных технологий в решении боевых задач.

По сложившейся традиции ребята вручили гостю талисман — сердечко в цветах российского триколора, изготовленное волонтёрами лицея. Встреча вызвала большой отклик у студентов. Организатором мероприятия выступила советник директора по воспитанию, активистка местного отделения Союза женщин России.

Кроме того, «Бэха» пополнил музей СВО «Я вернусь», который работает в филиале школы села Питерка в селе Запрудном. Боец передал для экспозиции новый экспонат. Такие встречи помогают молодёжи лучше понять реалии военной службы и воспитывают чувство патриотизма. Работа по патриотическому воспитанию в лицее продолжается.