Панков призвал Госстройнадзор защитить интересы пайщиков «Авиатора»

Депутат Госдумы Николай Панков находится на связи с пайщиками, купившими квартиры в строящихся домах «Авиатора». Сегодня стало известно, что застройщик предлагает людям, купившим квартиры в строящихся домах, перезаключить договор с другим юридическим лицом.

Об этом депутат сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Считаю, что это очередная попытка застройщика избежать ответственности и не возвращать деньги пострадавшим людям.

Напомню, суды различных инстанций и надзорные органы признали строительство новых домов в «Авиаторе» незаконным. Возбуждено уголовное дело. На участке, где хотели построить высотки, запланировано строительство районной дороги. В связи с этим прошу Госстройнадзор области активнее проводить работу с жителями, кто пострадал от действий недобросовестных строителей. Вести разъяснительную работу и оказывать бесплатную юридическую помощь людям.

Любые предложения о перезаключении договоров требуют тщательной проверки и консультации с юристами», - подчеркнул Николай Панков.