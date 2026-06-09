Панков предложил создать новые места детского отдыха в Балашовском округе

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» попросил жителей Романовского и других районов Балашовского округа присылать предложения по созданию летних детских лагерей.

«В летний период многие родители хотят, чтобы дети отдыхали, не уезжая из родного района и из нашей области. И обязательно на природе, где чистый воздух и есть река. То есть создание загородных лагерей очень востребовано. Необходимо использовать все возможности для оборудования мест отдыха для наших детей.

Во время встреч с жителями и учителями Романовского района обсудили летний отдых детей. В районе есть возможность обустроить детский лагерь. Природа тут уникальная - густые леса, река Хопёр, чистый воздух. Уверен, лагерь будет пользоваться популярностью у детей из Романовского и близлежащих районов. В районе есть здания школ, которые в настоящее время не заполнены. Как правило, к зданию школы подведены все коммуникации, огорожена территория. Что значительно упростит обустройство помещения под детский лагерь.

Есть желание создать новое место отдыха в Балашовском округе. Сделать это можно совместными усилиями с районом и профильными ведомствами.

Предлагаю приступить в этом году. Начать необходимо с выбора подходящего места. Поэтому прошу жителей Романовского и других районов округа присылать свои предложения:

в личные сообщения на моей странице ВКонтакте http://vk.ru/pankov.nv64

на почту pankov.nv@mail.ru

Этим летом вместе проедем, осмотрим места, обменяемся мнениями. А в следующем году начнём делать проект. Совместными усилиями можно добиться многого. Жду Ваших предложений», - пишет Николай Панков.