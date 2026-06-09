Воспитанники школы «РиФ» победили на Специальной Олимпиаде по плаванию

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Воспитанники саратовской спортшколы «РиФ» успешно выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию и борьбе.

В Казани прошёл турнир Специальной Олимпиады «Победим вместе». Пловец Руслан Буркацкий завоевал три золотые медали на дистанциях 25 и 50 метров баттерфляем, а также 25 метров вольным стилем. Спортсмена тренирует тренер высшей категории Артём Афанасьев.

В Калининграде завершился чемпионат России по греко-римской борьбе среди глухих. Саратовскую область представляли борцы Владимир Мальцев и Дмитрий Дудин. По итогам соревнований Владимир Мальцев завоевал бронзовую медаль. Спортсмены тренируются под руководством тренера-преподавателя высшей категории Алексея Федосеева.