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НовостиОбщество9 июня 2026 7:54

Работающая молодежь Саратовской области показала интеллект в «МолоТ»

«МолоТ»: команды Газпрома, Т Плюс и Апатита сразились в квизе
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Федерации профсоюзов Саратовской области прошла интеллектуальная игра «Квиз» для работающей молодежи в рамках регионального этапа проекта «МолоТ» (Молодежный труд). Участвовали команды шести ведущих предприятий региона: АО «Саратовский агрегатный завод», ООО «Газпром трансгаз Саратов», филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», филиал АО «НПЦАП» — «ПО КОРПУС», АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» и Балаковский филиал АО «Апатит». Участники отвечали на вопросы о культуре, музыке и традициях России и Приволжья.

Первое место занял Балаковский филиал АО «Апатит», второе — АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики», третье — филиал АО «НПЦАП» — «ПО КОРПУС». Все участники показали высокий уровень знаний. «Молодые специалисты сильны не только в своем деле, но и обладают невероятным интеллектуальным потенциалом», — отметил замглавы комитета молодежной политики Петр Наливайко.

Проект «МолоТ» реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.