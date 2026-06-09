В Энгельсе готовят переключение нового коллектора к действующей сети

Фото: канал Максима Леонова

В Энгельсе продолжаются работы по ремонту самотечного коллектора. Глава района Максим Леонов вместе с зампредом правительства области Александром Стрелюхиным, подрядчиками и профильными специалистами провел вечернее совещание на объекте. Главная задача сейчас — подключение нового участка трубы к существующей сети. Ведутся подготовительные работы для переключения коллектора диаметром 1400 мм.

В рабочем котловане подрядчики методом алмазной резки подготовили отверстие в бетонном основании, извлекли участки бетона шириной 2400 мм. В активной фазе — герметизация участка трубы и обустройство приемной камеры. Переподключение планируют завершить до конца рабочей недели. Параллельно смонтирована новая установка для горизонтально-направленного бурения для второго участка трубы на улице Молодежной.

Сегодня на планируемом участке пройдет буровой пилот, после чего начнутся работы по расширению диаметра отверстия под трубопровод.