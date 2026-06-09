Скоростные суда «Валдай» возобновят навигацию 12 июня

Фото: канал Романа Бусаргина

Новый сезон речных скоростных перевозок в Саратовской области стартует 12 июня. Уже второй год по маршруту «Саратов — Воскресенское — Маркс — Вольск — Балаково» будут курсировать суда «Валдай».

Напомним, что суда приобретены благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Именно по его инициативе скоростные пассажирские речные перевозки были возрождены в регионе спустя 30 лет.

В начале сезона отправиться в путешествие по Волге можно будет сразу на трех судах: «Юрий Гагарин» (отправление из Балаково в 07:30, из Саратова — в 12:00), «Петр Столыпин» (отправление из Саратова в 07:30, из Балаково — в 14:00) и «Генерал Панфилов» (отправление из Балаково в 09:00, из Саратова — в 14:00). Еще один «Валдай» — «Политрук Клочков» — сейчас проходит ходовые испытания.