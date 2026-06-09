Саратовский театр драмы и Музей усадьба Чернышевского самые посещаемые по «Пушкинской карте»

Фото: Минкультуры Саратовской области

Саратовская область показала отличные результаты в реализации проекта «Пушкинская карта» в первом полугодии 2026 года. За это время всё больше молодых людей в регионе присоединились к проекту. Из 221 тыс. жителей региона в возрасте от 14 до 22 лет карту оформили порядка 119 тыс человек — это 56% целевой аудитории.

Активное вовлечение молодежи обеспечивает широкая сеть культурных предложений: к программе подключились 260 учреждений культуры, а в региональную афишу включено 1 344 актуальных мероприятия.

С начала 2026 года по «Пушкинской карте» саратовцы приобрели более 214 тысяч билетов на общую сумму свыше 67 млн рублей. Эти показатели подтверждают стабильно высокий интерес молодежи к культурным событиям региона.

Чаще всего школьники и молодежь посещали театры и концертные организации. За полгода по Пушкинской карте было приобретено порядка 32 тысяч билетов — это подтверждение интереса публики к живым культурным событиям. Средняя цена билета в этом сегменте составила около 506 рублей. Театральным лидером «Пушкинской карты» стал Саратовский театр драмы, продемонстрировавший заметный рост посещаемости и укрепивший свою репутацию театрального центра региона.

В государственные и муниципальные музеи по «Пушкинской карте» было приобретено около 17 тысяч билетов. Среди музеев лидирует Музей усадьба Н. Г. Чернышевского.

Пушкинская карта вдохнула новую жизнь в культурный досуг сельских учреждений культуры и главным драйвером этого роста стала молодёжь.: молодые зрители активно ходят на концерты и мероприятия, наполняя залы и поддерживая местные проекты. Наибольший вклад в общую динамику внес КДМЦ Базарно Карабулакского муниципального района: его афиша особенно пришлась по вкусу пользователям Пушкинской карты.

На сумму более 21млн рублей было продано билетов на кино по «Пушкинской карте». Это свидетельство возрождения интереса к большому экрану и качественному кинопросмотру. Лидером «Пушкинской карты стал киновидеоцентр Балашовского района: его программы привлекли наибольшую аудиторию и стали локальным культурным брендом.

Библиотеки также продемонстрировали впечатляющий спрос на мероприятия для молодежи. Лидером стала централизованная библиотечная система Энгельсского муниципального района — её проекты заметно усилили вовлечённость жителей и подтвердили роль библиотек как современного центра общественной жизни.

- Более половины молодежи региона уже воспользовались возможностями «Пушкинской карты». Это яркое подтверждение интереса к культурной жизни Саратовской области и эффективности совместной работы государственных, муниципальных и частных учреждений культуры, — отметила министр культуры саратовской области Наталия Щелканова.

Министр подчеркнула, что учреждения культуры региона продолжат расширять разнообразие культурных программ: планируется увеличить информирование молодежи, усилить сотрудничество с образовательными организациями и тиражировать успешные практики лидеров продаж по муниципалитетам. Также предполагается улучшение региональной афиши — удобные фильтры по дате, цене и формату мероприятий, а также проведение акций и тематических кампаний для стимулирования повторных посещений.