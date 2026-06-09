В Саратовской области выплату на второго ребенка полчуают свыше семисот мам

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С начала 2025 года Саратовская область ввела новую программу региональной финансовой поддержки. Теперь женщины, родившие второго ребенка, получают ежемесячное пособие в размере восьми тысяч рублей.

В этом году действие данной меры социальной поддержки было распространено на более широкий круг получателей: теперь на него могут претендовать матери в возрасте до 26 лет. В настоящее время программой воспользовались уже более 700 жительниц региона. С начала текущего года заявление на получение данного пособия подали 303 матери из разных районов области.

Оформление выплат максимально упрощено. Подать заявление можно удаленно через портал Госуслуг, лично в Многофункциональном центре (МФЦ) или обратившись в местные органы социальной защиты. Важным условием является подача заявления в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

Финансовая помощь предоставляется ежемесячно, начиная с момента рождения ребенка и до достижения им трехлетнего возраста. Следует отметить, что для получения данного пособия не требуется учитывать уровень дохода семьи или владение каким-либо имуществом.