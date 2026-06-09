В Саратове серьезно изменится структутра ФНС

С 22 июня налоговые органы Саратовской области претерпят ряд организационных трансформаций, призванных укрепить систему взимания налогов и оптимизировать внутреннюю структуру управления.

Согласно инициативе Федеральной налоговой службы России по реорганизации региональных подразделений, будет проведено слияние менее крупных инспекций. С указанной даты реструктуризации подвергнутся следующие структуры:

Межрайонные инспекции № 2 (г. Балаково) и № 7 (г. Энгельс) будут интегрированы в состав Межрайонной инспекции № 12, расположенной в Саратове. Межрайонные инспекции № 19 и № 23, базирующиеся в Саратове, станут частью Межрайонной инспекции № 8, также в Саратове.

Кроме того, прекращают свою деятельность обособленные подразделения налоговых инспекций в Аткарске, Петровске, Ртищево, Ершове, Вольске, Пугачеве и Калининске. Операционный зал Межрайонной инспекции № 23 по Саратовской области, находящийся по адресу пр. им. 50 лет Октября, 108/6, также будет закрыт.

Однако, в Балаково, Энгельсе и Балашове продолжат работать центры обслуживания налогоплательщиков на базе реорганизованных инспекций.

После завершения реорганизации, структура УФНС России по Саратовской области будет представлена пятью налоговыми органами: тремя специализированными центрами (для работы с должниками, Центр компетенции по контрольной работе и Единый регистрационный центр) и двумя межрайонными инспекциями.

Межрайонная инспекция № 8 будет заниматься обслуживанием всех саратовских налогоплательщиков (по адресу ул. им. Бирюзова С.С., д. 7А). За плательщиков из муниципальных районов области будет ответственна Межрайонная инспекция № 12 (по адресу ул. Пономарева, д. 24).

Важно отметить, что физические лица смогут обратиться для личного приема в любой операционный зал налоговых органов региона, независимо от прописки. Также услуги налоговой службы будут доступны в отделениях МФЦ Саратовской области.