Роман Бусаргин призвал строго придерживаться графика при отключении горячей воды

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал ответственных лиц строго следовать установленному графику при проведении восстановительных работ на линиях горячего водоснабжения.

«Существуют четкие регламенты, необходимо наладить взаимодействие с поставщиками ресурсов и управляющими организациями во избежание их нарушения. Законодательство предоставляет все инструменты для привлечения виновных к ответственности, вплоть до финансовых санкций. Отдельное внимание следует уделить коммуникации с жителями. Службы поддержки продолжают функционировать в штатном режиме. Каждое обращение граждан должно обрабатываться с максимальной оперативностью», — акцентировал внимание Бусаргин.

Контроль за текущей ситуацией осуществляют министерство жилищно-коммунального хозяйства и Государственная жилищная инспекция.