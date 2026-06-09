Саратов на три дня станет литературной столицей Поволжья

Фото: Минкультуры Саратовской области

С 11 по 13 июня в Саратове пройдет книжная ярмарка нового формата «Огни над Волгой». На несколько дней город станет местом встречи писателей, издателей, поэтов, музыкантов и читателей со всей страны.

Гостей ждет насыщенная программа: презентации книг, творческие встречи с авторами, автограф-сессии, лекции, мастер-классы, дискуссии, кинопоказы, концерты, экскурсии и выставки. Свои новинки представят российские издательства, а известные писатели приедут в Саратов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Белгорода, Волгограда, Республики Коми и других регионов.

Особое место в программе займет саратовская литература. Местные авторы расскажут о своем творчестве и встретятся с читателями.

В рамках ярмарки пройдут концерты бардовской песни и поэтический концерт «ЛЕТИ!», посвященный Году единства народов России.

Также зрители смогут увидеть документальный фильм «Гомеры русской весны» о современных поэтах-фронтовиках.

Основной площадкой станет технопарк «Саратов Диджитал». Мероприятия также пройдут в городских библиотеках, летнем читальном павильоне в Липках и театре кукол «Теремок».

Вход на мероприятия свободный.

Проект реализуется Союзом писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.