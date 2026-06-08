Минздрав предупредил саратовцев об угрозе заражения ГЛПС от мышей

Специалисты министерства здравоохранения Саратовской области предупредили жителей о потенциальной угрозе заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Главный резервуар инфекции — мыши. Заражение обычно происходит через вдыхание пыли, содержащей высохшие выделения грызунов. Однако существует риск передачи вируса через воду, пищу и при бытовом контакте. Поэтому особенно осторожными нужно быть в местах, где могут обитать грызуны: на дачах, в подвалах, сараях и на заброшенных территориях.

Ключевые признаки заболевания включают резкое повышение температуры, общую слабость, интенсивные головные боли, затруднённое мочеиспускание и болевые ощущения в области поясницы. При появлении подобных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Врачи-инфекционисты настоятельно предостерегают от самостоятельного лечения — это чревато развитием серьёзных осложнений.

Для защиты от инфекции рекомендуется регулярно проводить влажную уборку в местах обитания грызунов, используя средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Особую осторожность следует проявлять при употреблении продуктов, хранящихся в подвалах или собранных на дачных участках. Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск заражения.