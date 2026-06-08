С 1 сентября УК будут штрафовать за отсутствие паспорта готовности дома к зиме

С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами, утверждённые постановлением правительства РФ. Управляющие организации теперь обязаны иметь документ, подтверждающий готовность дома к отопительному сезону. Это становится не формальностью, а обязательным лицензионным требованием. За его отсутствие УК грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, а также риск лишения лицензии со стороны Госжилинспекции.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что УК обязаны своевременно проводить промывку и опрессовку систем отопления, проверку запорной арматуры и устранять неисправности. От этих мероприятий напрямую зависит надёжность теплоснабжения и комфорт жителей зимой. Данные о готовности домов в Саратове и Балакове публикуются на сайте компании в разделе «Подготовка к ОЗП».

Новые требования призваны повысить ответственность УК за техническое состояние жилого фонда. Наличие паспорта готовности дома — важное подтверждение того, что дом сможет надёжно пройти осенне-зимний период.