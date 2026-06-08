В Саратове пройдет конференция PRO Wildberries для начинающих продавцов

17 июня в Саратове пройдет конференция PRO Wildberries «Первые шаги продавца на Wildberries». В программе: почему сотрудничество с маркетплейсом выгодно, оферта и «шесть золотых правил» для новичков. Участники узнают о системе ПВЗ: как выбрать место, сколько можно заработать и какие субсидии предоставляет Wildberries. Также обсудят модели доставки DBS и форматы работы.

На реальных примерах разберут, какие товары лучше продавать, как общаться с клиентами, совмещать разные схемы и использовать все возможности площадки для роста. Конференция пройдет 17 июня в 10:00 по адресу: ул. Краевая, 85, ауд. 407.

Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Регистрация по ссылке.