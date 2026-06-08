Бусаргин потребовал соблюдать сроки ремонта сетей горячего водоснабжения

Губернатор Роман Бусаргин поручил специалистам строго соблюдать сроки ремонта сетей горячего водоснабжения. «Есть определённые нормативы, работайте с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, чтобы эти нормативы не были нарушены, — подчеркнул глава региона. — Законодательством предусмотрены все механизмы для привлечения к ответственности, в том числе в виде денежных взысканий».

Ситуацию контролирует министерство ЖКХ.

Отдельная тема — взаимодействие с населением. Горячие линии продолжают работу в прежнем режиме. «Каждое поступившее обращение должно отрабатываться максимально оперативно», — заявил Бусаргин. Губернатор требует от профильных ведомств чёткой координации с ресурсниками и управляющими компаниями, чтобы минимизировать неудобства для жителей во время плановых ремонтов.