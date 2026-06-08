В Саратове 9 июня ожидается 30-градусная жара с грозами

В Саратове 9 июня 2026 года ожидается переменная облачность. По прогнозу Гидрометцентра, ночью осадков не будет, а днем возможен небольшой дождь и грозы. Температура воздуха ночью составит от +14 до +16 градусов, днем поднимется до +27…+29 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Синоптики рекомендуют следить за обновлениями прогноза и при грозе соблюдать осторожность. Жаркая погода продержится в течение всего дня.

Саратовцев призывают пить больше воды и избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы.