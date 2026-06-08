В День соцработника губернатор вручил награды сотрудникам сферы

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В День социального работника, 8 июня, в Правительстве Саратовской области губернатор Роман Бусаргин вручил ведомственные награды и почётные грамоты представителям этой сферы. В регионе трудятся более 14 тысяч специалистов социальных служб. Глава региона поблагодарил каждого за поддержку тех, кто больше всего в ней нуждается: ветеранов, многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями здоровья.

«В вашей профессии невозможно работать по инструкции, возможно только сердцем. Вы выбрали непростую, но очень благородную миссию — заботиться о людях», — сказал губернатор. Он также процитировал президента Владимира Путина: «Благородные традиции милосердия и попечительства всегда были в характере нашего народа». Бусаргин отметил, что одним из важнейших направлений работы соцслужб сегодня является помощь участникам СВО и их близким. Соцработники сопровождают бойцов на всех этапах: реабилитации, оздоровления, трудоустройства.

Также состоялась церемония награждения победителей регионального этапа XV Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Лучшие специалисты получили заслуженные награды. «Ваш труд по праву считается одним из самых нужных и сложных. Спасибо за ответственность, терпение и душевную щедрость», — резюмировал губернатор.