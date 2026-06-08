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НовостиОбщество8 июня 2026 15:27

Воспитанники лагеря «Созвездие» посетили музей педагогической славы в Саратове

Дети из лицея №15 побывали на экскурсии «Страна Пионерия»
Источник:kp.ru

Воспитанники оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей лицея №15 города Саратова посетили музей педагогической славы Саратовского областного института развития образования. Для ребят провели экскурсию «Страна Пионерия» и квест «Пионер – всем пример!».

Начальник музейного центра института Галина Гаврилова рассказала воспитанникам об истории пионерского движения. На выставке представлены подлинные экспонаты: раритетные значки, пионерские галстуки, фотографии и документы, многие из которых экспонируются впервые. Гости смогли примерить пионерский галстук и узнать, как правильно его завязывать.

Ребята узнали о вкладе пионеров в Победу в Великой Отечественной войне: дети и подростки работали на заводах и фабриках, воевали в партизанских отрядах, трудились на колхозных полях и в госпиталях. Вместе с экскурсоводом слушатели рассуждали о том, что такое подвиг и есть ли ему место в мирное время. Министерство образования области поддерживает подобные патриотические мероприятия.