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НовостиОбщество8 июня 2026 15:23

В лагере «Солнышко» под Саратовом открылась первая смена для 168 детей

В лагере «Солнышко» обновили пищеблок и закупили технику к сезону
Источник:kp.ru

Игорь Молчанов посетил детский лагерь «Солнышко» в Гагаринском районе, где стартовала первая смена: отдыхают 168 детей. Всего за лето лагерь примет более 670 ребят в четырёх сменах. Перед сезоном модернизировали пищеблок, закупили спецтехнику.

Для юных спортсменов (большинство отдыхающих — воспитанники спортшкол) обновили инфраструктуру: в прошлом году появилась универсальная площадка с резиновым покрытием, в этом — воркаут-площадка. Также благоустроили территорию и обустроили пляж, завезя 2 000 тонн песка.

Председателю комитета по спорту поручено контролировать качество отдыха детей на протяжении всех четырёх смен.