Саратов на три дня станет литературной столицей Поволжья

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С 11 по 13 июня Саратов станет литературной столицей Поволжья. Здесь пройдет книжная ярмарка нового формата «Огни над Волгой». Город на несколько дней превратится в место встречи писателей, издателей, поэтов, музыкантов и читателей со всей страны. Гостей ждут презентации книг, творческие встречи, лекции, мастер-классы, кинопоказы, концерты и выставки. Свои новинки представят издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Белгорода, Волгограда и Республики Коми.

Особое место в программе займет саратовская литература. Местные авторы расскажут о своем творчестве. В рамках ярмарки пройдут концерты бардовской песни и поэтический концерт «ЛЕТИ!», посвященный Году единства народов России. Также зрители увидят документальный фильм «Гомеры русской весны» о современных поэтах-фронтовиках.

Основной площадкой станет технопарк «Саратов Диджитал». Мероприятия также пройдут в городских библиотеках, летнем читальном павильоне в Липках и театре кукол «Теремок». Вход на все мероприятия свободный. Проект реализуется Союзом писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.