Панков поздравил соцработников Балашовского округа с профессиональным праздником

Депутат Госдумы Николай Панков поздравил социальных работников с наступающим профессиональным праздником. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Социальный работник - это призвание. Для своих подопечных они часто становятся самыми близкими людьми, даже ближе родственников.

Работая в районах Балашовского округа, удалось поздравить социальных работников Калининского и Красноармейского районов с наступающим праздником. Сказал им большое спасибо за самоотверженный труд.

Многие работают в профессии уже несколько десятков лет. Среди них есть профессионалы, чей стаж работы в сфере социального обслуживания составляет более 40 лет. За многолетний добросовестный труд наградил благодарственными письмами и ценными подарками социальных работников Калининского района:

Ольгу Александровну Мазанову; Нину Сергеевну Митякову; Зульфию Дамировну Моисееву;

и Красноармейского района: Светлану Николаевну Галкину; Наталью Юрьевну Ледуховскую; Надежду Ивановну Ненахову; Татьяну Геннадьевну Хохлову.

Передал благодарственные письма с памятными подарками и для соцработников Аркадакского, Аткарского, Балашовского, Екатериновского, Калининского, Красноармейского, Лысогорского, Романовского, Ртищевского, Самойловского, Турковского районов и Заводского района Саратова.

Работать с людьми нелегко. Но социальные работники всегда помогают тем, кому трудно. Они умеют находить подход к людям, проявляя заботу и терпение, даря душевное тепло.

Желаю всем социальным работникам крепкого здоровья, радости и счастья! Благие поступки всегда возвращаются добром», - отметил Николай Панков.