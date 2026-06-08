В Саратове состоится концертная программа «Великая Россия»

Фото: Минкультуры Саратовской области

12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых «молодых» государственных праздников – День России. Эта дата, установленная с 2002 года, знаменует не только современное развитие страны, но и весь её многовековой путь. День России – это дань уважения величию отечественной истории, её свершениям, победам и достижениям.

10 июня в 19:00 на площади перед Саратовским областным центром народного творчества имени Л.А. Руслановой (ул. им. Ломоносова М.В., зд. 20) состоится праздничное мероприятие для жителей и гостей Саратова.

Перед зрителями выступит «Народный коллектив» ВИА «Виват» (руководитель – Александр Гречанюк) с патриотической программой «Великая Россия». Приглашаем всех желающих!

Возрастная категория: 0+

Свободное посещение

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