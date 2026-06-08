В Базарно-Карабулакском районе ветеринары вылечили овчарку Альфу от отита

Фото: ОГУ «Базарно-Карабулакская рай СББЖ»

В Базарно-Карабулакском районе ветеринары спасли четырехлетнюю немецкую овчарку по кличке Альфа. Хозяин заметил у питомца беспокойство, сильный зуд, воспаление и отек уха. При осмотре специалисты ОГУ «Базарно-Карабулакская рай СББЖ» обнаружили в ушных проходах полипы и истечение бело-серого цвета со специфическим запахом.

Ветеринары поставили диагноз — веррукозный (бородавчатый) отит. Врач провела санацию слухового прохода и назначила противовоспалительную терапию. Хозяин получил подробные рекомендации по уходу за собакой в домашних условиях и профилактике рецидивов.

Для дальнейшего наблюдения владельцам также рекомендована консультация ветеринарного ЛОР-специалиста.